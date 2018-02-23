«Заряженное» купе Lexus LC F впервые заметили на тестах

Слухи о выходе высокопроизводительного купе Lexus LC F появились уже давно. В свою очередь производители сообщают, что автомобиль находится в разработке.Опубликованные фотографии купе Lexus LC F охотники за сенсациями сделали в Калифорнии, на них изображён прототип, скрытый под камуфляжным покрытием. Эксперты уверены, что на снимках именно «заряженная» версия купе Lexus LC F.По мнению специалистов, высокопроизводительная модификация стильного японского купе будет оснащена уникальными колёсными дисками, более агрессивным аэродинамическим обвесом и мощной тормозной системой.