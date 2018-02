На рынок выходят смартфоны BQ Aquaris VS и VS Plus

Отмечается, что BQ Aquaris VS оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей и процессором Snapdragon 430. Помимо этого имеется ОЗУ с объемом 3 Гб и постоянное записывающее устройство на 32 Гб. Основная камера обладает разрешением 12 Мп, фронтальная – 8 Мп. Сзади присутствует сканер отпечатков пальцев. В комплект входит аккумулятор на 3100 мАч с опцией Qualcomm Quick Charge 3.0 и ОС Android 7.1.2 Nougat. Подобная модификация обойдется в 190 евро, а комплектация 4/64 Гб получит ценник в 210 евро.Что касается смартфона BQ Aquaris VS Plus, то у этого девайса установлен дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе свободно 64 Гб. За автономность отвечает аккумулятор с емкостью 3,4 тысяч мАч.