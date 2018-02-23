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На рынок выходят смартфоны BQ Aquaris VS и VS Plus

Компания BQ выводит на мировой рынок смартфоны Aquaris VS и VS Plus, которые очень похожи между собой техническими характеристиками. Цена устройств составляет 210 и 230 евро соответственно.

На рынок выходят смартфоны BQ Aquaris VS и VS Plus


Отмечается, что BQ Aquaris VS оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей и процессором Snapdragon 430. Помимо этого имеется ОЗУ с объемом 3 Гб и постоянное записывающее устройство на 32 Гб. Основная камера обладает разрешением 12 Мп, фронтальная – 8 Мп. Сзади присутствует сканер отпечатков пальцев. В комплект входит аккумулятор на 3100 мАч с опцией Qualcomm Quick Charge 3.0 и ОС Android 7.1.2 Nougat. Подобная модификация обойдется в 190 евро, а комплектация 4/64 Гб получит ценник в 210 евро.

Что касается смартфона BQ Aquaris VS Plus, то у этого девайса установлен дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а на встроенном накопителе свободно 64 Гб. За автономность отвечает аккумулятор с емкостью 3,4 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
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