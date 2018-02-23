Apple представит водонепроницаемые наушники AirPods 2, поддерживающие Siri

Эксперты рассказали, что в новом устройстве будет новая модель микропроцессора. Предположительно, это будет Apple W2. Из подробностей известно, что в свойства наушников будет заложена возможность защиты от капель воды и попадания влаги, однако выдержать полное погружение они не смогут. Голосовой помощник активируется пользователем просто, достаточно одной голосовой команды - «Hey, Siri». В первой версии устройства, активация помощника требовала дотронуться до него дважды.Некоторые данные указывают на то, что AirPods 2 может появиться в массовой продаже в октябре месяце текущего года. Презентуют их так же осенью, в ходе традиционного мероприятия представляющего новые устройства. Как прогнозируют некоторые эксперты, впервые покажут наушники в рамках проведения конференции среди разработчиков WWDC, планы проведения которой ориентируют на первые числа июня.