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Специалисты проанализировали достоинства и недостатки Razer Phone

Эксперты решили провести тестирование смартфона Razer Phone, чтобы по их итогам выделить основные достоинства и недостатки данного мобильного устройства.

Специалисты проанализировали достоинства и недостатки Razer Phone


Первый смартфон американской компании Razer с момента его выхода активно рекламировался, именно поэтому специалисты решили проверить утверждения производителя. В конечном счете, оказалось, что девайс получил несколько достоинств и недостатков. Главной особенностью устройства является наличие опции стереозвука. Также исследователи не могли не заметить, что Razer Phone очень похож на вышедший ранее Essential Phone.

Напомним, что телефон обладает процессором Snapdragon 835, восемью гигабайтами ОЗУ, накопителем данных на 64 Гб и дисплеем с диагональю 5,72 дюйма. Также устройство предлагает двойную основную камеру на 12+13 Мп и фронтальный модуль с разрешением 8 Мп. Аккумулятор устройства вмещает в себя 4 тысячи мАч. Производитель наделил девайс «чистой» операционной системой Android 7 Nougat.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:50
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