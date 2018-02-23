Blu представила смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами

В качестве дисплея представлена 6-дюймовая матрица с разрешением 1440 х 720, при этом экран защищается стеклом Gorilla Glass 3. Практически вся передняя панель смартфона покрыта дисплеем. Устройство обладает процессором MediaTek Helio P25, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 Гб.В качестве основной камеры представлены два сенсора с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальный модуль получил разрешение в 20 и 8 Мп. На тыльной стороне корпуса установлен сканер отпечатков пальцев. Все это будет питаться энергией от аккумулятора с емкостью 4010 мАч. Управление программами производится посредством использования операционной системы Android 7.0 Nougat.Цена Blu Vivo X составляет 250 долларов.