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Blu представила смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами

Представители компании Blu сообщили о выходе нового смартфона Blu Vivo X. Отмечается, что устройство получило четыре объектива – двойная основная камера и двойная фронтальная.

Blu представила смартфон Blu Vivo X с четырьмя камерами


В качестве дисплея представлена 6-дюймовая матрица с разрешением 1440 х 720, при этом экран защищается стеклом Gorilla Glass 3. Практически вся передняя панель смартфона покрыта дисплеем. Устройство обладает процессором MediaTek Helio P25, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 Гб.

В качестве основной камеры представлены два сенсора с разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальный модуль получил разрешение в 20 и 8 Мп. На тыльной стороне корпуса установлен сканер отпечатков пальцев. Все это будет питаться энергией от аккумулятора с емкостью 4010 мАч. Управление программами производится посредством использования операционной системы Android 7.0 Nougat.

Цена Blu Vivo X составляет 250 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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