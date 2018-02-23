В ранний доступ Steam вышла Hunt: Showdown

Авторы отмечают, что актуальная версия игры Hunt: Showdown пока является очень сырой. Вследствие этого она время от времени может в аварийном режиме завершать работу. Проект нуждается в доработке игрового баланса, устранении мелких ошибок, оптимизации производительности. В Crytek уточняется, что системные требования, которые опубликовали в интернет-магазине, относятся к ранней версии. Их к официальному релизу снизят, чтобы проект смогли оценить больше геймеров.Hunt: Showdown это многопользовательский атмосферный боевик от первого лица. Игрушка в себе сочетает элементы PvP и PvE. Авторами предложено сойтись на одной большой карте пяти командам по два человека. Игроки должны найти, а также убить злого монстра. Игроки также стремятся уничтожить конкурентов.