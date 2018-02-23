Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как Дмитрий Маликов

Король поп музыки Филипп Киркоров откровенно признался, что завидует Дмитрию Маликову, поскольку последний в свои годы сохранил стройность. Артист рассказал, что перепробовал множество диет, но они желаемого результата не принесли.Также Киркоров признался, что часто приобретает товар на рынках, где продают подержанные вещи, именно там можно найти уникальные и оригинальные товары.А для этих целей он иногда отправляется в Италию или в Швейцарию. Такие покупки исполнитель использует при создании новых образов.Певец говорит, что всегда желал иметь идеальную фигуру. Но поскольку на посещение спортивного зала и изнурительные тренировки у него совершенно нет времени, то по этой причине он страдает из-за лишнего веса.Общаясь с Дмитрием Маликовым, артист признался, что он хотел бы быть на него похожим из-за его телосложения. Также Филипп выделил его голос, который достоин уважения.Еще Киркоров поведал, что у него никогда не было проблем с алкоголем. Даже в молодости, он равнодушно относился к горячительным напиткам, поскольку не понимал вкуса и эффекта. Также исполнитель уверен, что его избыточный вес связан с его любовью к газированным напиткам.