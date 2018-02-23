Energizer готовит для MWC 2018 «выносливый» смартфон Power Max P16K Pro

Подобное устройство даже сложно классифицировать, поскольку емкость аккумулятора в 16 тысяч мАч для смартфонов является рекордным показателем. Что касается аппаратного обеспечения Power Max P16K Pro, то в его основе лежит процессор SoC MediaTek Helio P25. Чип дополняет модуль оперативной памяти с объемом 6 Гб. Также доступно 128 гигабайт встроенной памяти.Дисплей обладает диагональю в 5,99 дюйма и разрешением 2160 x 1080 пикселей. С тыльной стороны расположен модуль сдвоенной основной камеры с сенсорами на 13 и 5 Мп. Фронтальная камера предложит пользователю разрешение в 8 Мп. Касательно других технических параметров информации пока не поступало, но все подробности всплывут во время презентации устройства на выставке.