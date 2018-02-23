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На Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета прошёл гала-концерт

В Сочи двадцать второго февраля состоялся гала-концерт зимнего сочинского фестиваля искусств Юрия Башмета.

На Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета прошёл гала-концерт

Гала-концерт начался с увертюры Моцарта к опере “Свадьба Фигаро”. Блестящий квартет духовых инструментов был представлен музыкантами из России, Испании, Франции и Японии. Великолепную технику владения инструментом показали Валентин Урюпин, Хосе Финсент Кастелло, Филипп Тондре и Риэ Кояма.

Во втором отделении гала-концерта прозвучали произведения И. Брамса и В. Моцарта. Юбилейный фестиваль искусств Башмета продолжился балетным гала-концертом. На арене Зимнего театра выступили солисты известного театра из Парижа “Гранд Опера” и танцевальная итальянская компания imperfect .

Кульминацией гала-концерта стала мировая премьера масштабного сочинения композитора Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», солистом которого является Юрий Башмет, а текст читал актёр Михаил Ефремов.
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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