На Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета прошёл гала-концерт

Гала-концерт начался с увертюры Моцарта к опере “Свадьба Фигаро”. Блестящий квартет духовых инструментов был представлен музыкантами из России, Испании, Франции и Японии. Великолепную технику владения инструментом показали Валентин Урюпин, Хосе Финсент Кастелло, Филипп Тондре и Риэ Кояма.Во втором отделении гала-концерта прозвучали произведения И. Брамса и В. Моцарта. Юбилейный фестиваль искусств Башмета продолжился балетным гала-концертом. На арене Зимнего театра выступили солисты известного театра из Парижа “Гранд Опера” и танцевальная итальянская компания imperfect .Кульминацией гала-концерта стала мировая премьера масштабного сочинения композитора Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», солистом которого является Юрий Башмет, а текст читал актёр Михаил Ефремов.