АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Галина Юдашкина решила отдать сына Анатолия в американский детский сад

Галина Юдашкина отдала своего первенца Анатолия в детский сад в Америке, поскольку находится на последних сроках беременности.

Галина Юдашкина решила отдать сына Анатолия в американский детский сад


Осенью минувшего года появилась информация, что Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков ожидают рождения второго ребенка. Первый малыш Юдашкиной родился в Майами. Сейчас Галина отдыхает на побережье, и свое время посвящает сыну.

А недавно она рассказала пользователям Сети, что собирается отдать своего наследника в детский сад. Девушка сейчас находится на последних месяцах и поэтому ей очень сложно справляться с растущим сыночком.

Анатолию безумно понравилось несколько часов в день проводить со своими сверстниками в саду. Галина как-то написала, что отдала Толю в подобное заведение из-за нехватки общения с детьми. Другие малыши плакали, а Анатолий убежал играться и даже забыл попрощаться.


Юдашкина уверена, что у сына будет очень много друзей. А у девушки в это время появились несколько часов на себя, которые она собирается проводить с пользой.

Стоит напомнить, что Толя уже владеет двумя языками: Галина с ним общается на русском, а Петр говорит на английском. Именно поэтому мальчик без проблем общается с американскими сверстниками.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости