Галина Юдашкина решила отдать сына Анатолия в американский детский сад

Осенью минувшего года появилась информация, что Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков ожидают рождения второго ребенка. Первый малыш Юдашкиной родился в Майами. Сейчас Галина отдыхает на побережье, и свое время посвящает сыну.А недавно она рассказала пользователям Сети, что собирается отдать своего наследника в детский сад. Девушка сейчас находится на последних месяцах и поэтому ей очень сложно справляться с растущим сыночком.Анатолию безумно понравилось несколько часов в день проводить со своими сверстниками в саду. Галина как-то написала, что отдала Толю в подобное заведение из-за нехватки общения с детьми. Другие малыши плакали, а Анатолий убежал играться и даже забыл попрощаться.Юдашкина уверена, что у сына будет очень много друзей. А у девушки в это время появились несколько часов на себя, которые она собирается проводить с пользой.Стоит напомнить, что Толя уже владеет двумя языками: Галина с ним общается на русском, а Петр говорит на английском. Именно поэтому мальчик без проблем общается с американскими сверстниками.