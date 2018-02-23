Люди стали чаще пользоваться смартфоном во время похорон и секса

Эксперты провели опрос среди 1 700 граждан, которые проживают в Соединённых Штатах и Европе. Было выяснено, что нарушение социального этикета не является больше непривычным явлением. По словам многих респондентов, они продолжают даже листать ленту в ходе их присутствия на похоронах. Многие пользуются смартфонами даже при интимной близости. Таких людей нашлось семь процентов. Не меньше 84 процентов рассказали, что пользуются смартфоном регулярно в постели. Стоит отметить, что примерно семьдесят процентов признались, что невозможность подключения к Wi-Fi в офисе либо дома вгоняет их в стрессовое состояние. При этом такие люди испытывают некоторый дискомфорт.Раньше сообщалось, что ученые предупреждают касательно опасности привлечения детей в дошкольном возрасте к современным гаджетам.