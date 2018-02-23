АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Пользователи Сети не узнали Марию Берсеневу с минимальным количеством макияжа

На недавнем фото Мария Берсенова предстала с минимальным количеством косметики и зрители не сразу узнали ее.

Пользователи Сети не узнали Марию Берсеневу с минимальным количеством макияжа


Пользователи не узнали киноактрису Марию Берсеневу, которая знакома многим по телесериалу «Маргоша» без макияжа. От этого фотоснимка поклонники знаменитости были в восторге.

Марию Берсенову сложно встретить без наличия косметики на публике, поскольку она использует большое количество грима. В этот раз киноактриса приняла решение порадовать пользователей Сети и опубликовала фотоснимок, на котором она предстала с минимальным количеством косметики.

На этом снимке артистка смотрится свежо и молодо. На голову Мария надела белый капюшон с ушками. Фото выполнено в светлых тонах. Некоторые отметили, что Берсенова является воплощением красоты. А кое-кто решил сравнить знаменитость со Снегурочкой, ведь она тоже нежная, но при этом холодная.

Стоит напомнить, что киноактриса выглядит не всегда так «морозно». Несколько лет назад девушка снималась в очень «горячей» фотосессии, которая предназначена для мужского издания. Там она позировала в сексуальных и соблазнительных образах.

Мария несколько раз попадала в российский рейтинг самых красивых киноактрис.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости