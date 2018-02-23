Пользователи Сети не узнали Марию Берсеневу с минимальным количеством макияжа

Пользователи не узнали киноактрису Марию Берсеневу, которая знакома многим по телесериалу «Маргоша» без макияжа. От этого фотоснимка поклонники знаменитости были в восторге.Марию Берсенову сложно встретить без наличия косметики на публике, поскольку она использует большое количество грима. В этот раз киноактриса приняла решение порадовать пользователей Сети и опубликовала фотоснимок, на котором она предстала с минимальным количеством косметики.На этом снимке артистка смотрится свежо и молодо. На голову Мария надела белый капюшон с ушками. Фото выполнено в светлых тонах. Некоторые отметили, что Берсенова является воплощением красоты. А кое-кто решил сравнить знаменитость со Снегурочкой, ведь она тоже нежная, но при этом холодная.Стоит напомнить, что киноактриса выглядит не всегда так «морозно». Несколько лет назад девушка снималась в очень «горячей» фотосессии, которая предназначена для мужского издания. Там она позировала в сексуальных и соблазнительных образах.Мария несколько раз попадала в российский рейтинг самых красивых киноактрис.