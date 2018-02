Airbus показал на видеоролике испытания первого аэротакси

Прототип современного аэротакси Alpha One в рамках пробного полета набрал пятиметровую высоту, завис на 53 секунды. Аппарат после этого совершил плавную посадку. Воздушное судно через время выполнило второй полет. Испытания проводились на аэродроме А3 в штате Орегон. В тестах участвовал прототип, имеющий следующие габариты: ширина 5,7 метра, длина 6,2 метра, высота 2,8 метра. Масса данного летающего аппарата составила 745 кг.Alpha One обладает вертикальным взлётом. Его собрали по схеме конвертоплана с поворачивающимися передними и задними крыльями. Консоли каждого крыла имеют четыре электрических мотора с воздушными винтами. Прототип за 53 с затратил 8% заряда батареи. Alpha One станет перевозить груз либо одного человека. Аппарат имеет систему уклонения от столкновений с препятствиями и прочими участниками движения.