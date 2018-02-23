АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Airbus показал на видеоролике испытания первого аэротакси

В Сети выложили ролик испытаний летающего нового такси Airbus, который создают по проекту Vahana.

Airbus показал на видеоролике испытания первого аэротакси

Прототип современного аэротакси Alpha One в рамках пробного полета набрал пятиметровую высоту, завис на 53 секунды. Аппарат после этого совершил плавную посадку. Воздушное судно через время выполнило второй полет. Испытания проводились на аэродроме А3 в штате Орегон. В тестах участвовал прототип, имеющий следующие габариты: ширина 5,7 метра, длина 6,2 метра, высота 2,8 метра. Масса данного летающего аппарата составила 745 кг.



Alpha One обладает вертикальным взлётом. Его собрали по схеме конвертоплана с поворачивающимися передними и задними крыльями. Консоли каждого крыла имеют четыре электрических мотора с воздушными винтами. Прототип за 53 с затратил 8% заряда батареи. Alpha One станет перевозить груз либо одного человека. Аппарат имеет систему уклонения от столкновений с препятствиями и прочими участниками движения.
Технологии / Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США допускают возможность удара против
Ученые назвали нетипичные признаки сердечного
«Деловые линии» поддержали Минтранс РФ в решении
VSP Vision Care в марте начнет продажу очков
СБУ требует запретить деятельность
23 февраля Соединённые Штаты введут новые санкции
Прошла сертификацию новая версия фитнес-браслета
В новую версию Microsoft Word возможно внедрять
Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет
Google назвала дату презентации Android 9.0 P для
Заявление Стива Джобса с ошибками продадут за 50
Создан вирус, который невидим для антивирусов и
Ученые не знают, почему Вселенная продолжает
Huawei и Vodafone совершили первый в мире звонок
Любители Tinder и быстрых знакомств оказались в
Viber добавил три долгожданные функции
Ученые создали искусственный глаз
Пентагон не увидел угрозы от истребителей Су-57 в
Qualcomm анонсировала уникальный чип для сетей
Компания Renault раскрыла свои новинки для
Ученые исследуют молекулярный "троянский конь"
У принца Эрнста Августа Ганноверского и Екатерины
Полина Фаворская в честь 23 февраля подарила
Семья Максима Галкина служит в армии уже 100 лет
Алена Шишкова поздравила мужчин с 23 февраля
Дана Борисова призналась в рассылке своих «голых»
Nissan планирует создать достойного конкурента
В Украине предложили заменить название Верховной
Ученые предполагают наличие больших запасов воды
Съемки девятой части «Звездные войны» намечены на
Просмотреть все новости