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Виктория Боня из ванны организовала конкурс

Знаменитая телеведущая, а также экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пообещала подписаться на целый месяц на страничку одного из подписчиков.

Для этого нужно лишь победить в ее конкурсе. Девушка опубликовала фото из ванны, а в описании предложила поклонникам поучаствовать в борьбе за ее подписку.

Виктория Боня из ванны организовала конкурс

Для этого любой желающий должен лишь поставить лайк к ее новой публикации в Инстаграм, а также оставить любой комментарий под постом кроме смайлов, и обязательно нужно быть подписанным на ее страничку.

Стоит отметить, что многочисленная армия поклонников знаменитости тут же с радостью откликнулась на призыв теледивы сыграть в игру.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48
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