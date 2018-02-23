Виктория Боня из ванны организовала конкурс

Для этого нужно лишь победить в ее конкурсе. Девушка опубликовала фото из ванны, а в описании предложила поклонникам поучаствовать в борьбе за ее подписку.Для этого любой желающий должен лишь поставить лайк к ее новой публикации в Инстаграм, а также оставить любой комментарий под постом кроме смайлов, и обязательно нужно быть подписанным на ее страничку.Стоит отметить, что многочисленная армия поклонников знаменитости тут же с радостью откликнулась на призыв теледивы сыграть в игру.