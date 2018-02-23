В Великобритании стартовали заказы на «собачьи» внедорожники Land Rover

На внедорожник Jaguar Land Rover с пакетом дополнений Pet Pack в Великобритании начали принимать заказы. С опциональным пакетом перевозка собак на автомобиле станет менее проблематичной. Пакет дополнений Pet Pack доступен для моделей Range Rover Velar, Land Rover Discovery, Range Rover, Land Rover Discovery Sport и Range Rover Sport.Стоимость опционального пакета Pet Pack в зависимости от выбранной модели будет варьироваться от 455 до 640 фунтов стерлингов. В частности, в пакет опций для Jaguar Land Rover входит перегородка багажного отсека и специальный коврик, который защитит багажное отделение от меха и других следов пребывания четвероногих питомцев.Также специальные внедорожники получили адаптивную подвеску, способную опускать нижнюю часть кузова, для удобного входа собак, к тому же автомобили комплектуются специальной одеждой и аксессуарами для собак.