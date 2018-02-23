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«Фабрикантка» Ирина Тонева засветила гостям мероприятия свое кружевное белье

Ирина Тонева на недавнем мероприятии без стеснения демонстрировала свое нижнее белье.

«Фабрикантка» Ирина Тонева засветила гостям мероприятия свое кружевное белье


Некоторое время назад в одном из ресторанов Москвы прошла музыкальная премия «ЖАРА Music Awards». Среди гостей этого вечера была Ирина Тонева. Исполнительница музыкального коллектива «Фабрики» не стеснялась и танцевала в пиджаке черного цвета, из-под которого просматривалось красное кружевное белье.

Ирина Тонева – участница первой «Фабрики звезд» в минувшем году связала себя узами брака с хореографом Алексеем Брижа, которого она старше на двенадцать лет. Разница в возрасте не влияет на их отношения, тем более Ирина выглядит моложе своих лет.

Недавно состоялась первая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards», организаторами которой являлись Эмин Агаларов, Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Эту вечеринку Тонева пропустить не могла.

Гости данного мероприятия пришли в черно-красных нарядах. Ирина надела черный костюм, из-под которого виднелось ее красное белье. Исполнительница без стеснения демонстрировала свое декольте во время танцевальных движений.

Стоит напомнить, что в начале своих отношений с Алексеем певица сразу призналась, что очень влюблена и начинает задумываться о наследниках.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:35
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