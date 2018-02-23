«Фабрикантка» Ирина Тонева засветила гостям мероприятия свое кружевное белье

Некоторое время назад в одном из ресторанов Москвы прошла музыкальная премия «ЖАРА Music Awards». Среди гостей этого вечера была Ирина Тонева. Исполнительница музыкального коллектива «Фабрики» не стеснялась и танцевала в пиджаке черного цвета, из-под которого просматривалось красное кружевное белье.Ирина Тонева – участница первой «Фабрики звезд» в минувшем году связала себя узами брака с хореографом Алексеем Брижа, которого она старше на двенадцать лет. Разница в возрасте не влияет на их отношения, тем более Ирина выглядит моложе своих лет.Недавно состоялась первая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards», организаторами которой являлись Эмин Агаларов, Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Эту вечеринку Тонева пропустить не могла.Гости данного мероприятия пришли в черно-красных нарядах. Ирина надела черный костюм, из-под которого виднелось ее красное белье. Исполнительница без стеснения демонстрировала свое декольте во время танцевальных движений.Стоит напомнить, что в начале своих отношений с Алексеем певица сразу призналась, что очень влюблена и начинает задумываться о наследниках.