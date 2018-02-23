Астролог Василиса Володина трогательно поздравила любимых мужчин с праздником

Известная астролог Василиса Володина в сети Instagram трогательно поздравила любимых мужчин с праздником и впервые показала фото трехлетнего сына Владислава.



На своей странице в Instagram телеведущая разместила фотоснимок своих любимых мужчин, супруга Сергея и подросшего сына Владислава. Под фотокадром Володина написала, что поздравляет с наступающим праздником любимых защитников. Подписчики Василисы также присоединились к ее поздравлениям, пожелав мужчинам здоровья и счастья.



Стоит напомнить, что телеведущая и астролог Василиса Володина находится в браке с супругом Сергеем уже 20 лет. Пара воспитывает двоих детей – сына Славу и дочь Викторию. Длительное время эксперт шоу «Давай поженимся» скрывала лицо наследника, прикрывая его различными смайликами, от обозревателя. Свое решение она аргументировала тем, что после нескольких публикаций малыш начал часто болеть. Также телеведущая добавила, что она и ее семья не стремится делать шоу из семейной жизни, поскольку им это совсем не нужно. На сегодняшний день, судя по всему, эта проблема осталась позади, и Василиса с гордостью выкладывает фото своего сына, а также много о нем рассказывает.