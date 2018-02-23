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Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong Stavic

SsangYong начал реализации обновленного кросс-вэна версии Korando Turismo. Модель на отечественном рынке знают, как Rodius либо Stavic.

Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong Stavic

Предзаказ на новинку был открыт в январе. Теперь начались живые продажи. Базовая версия стоит 28 380 000 вон (1 484 000 российских рублей). Новая версия имеет дизайн передней части под стиль флагманского Rexton. Минивэн имеет похожие фары головного света, радиаторную решетку, передние бамперы. Задняя часть авто практически не изменилась. В авто под капотом расположился 2,2-литровый двигатель на 178 лошадок, 7-скоростная АКП, полный/задний привод. Авто предлагают с трехрядным салоном (7/9/11 мест).


Модель оснащается девятью подушками, кожаной отделкой салона, 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей помощником на подъеме/спуске, электронным ручным тормозом, запуском двигателя с кнопки, круговым видеообзором, адаптивным криз-контролем авто с предотвращением столкновений.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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