Российские хоккеисты первый раз за 20 лет вышли в финал Олимпиады
В Пхенчхане российская сборная по хоккею, нанеся поражение чешской команде, пробилась в финал на Олимпийских играх. Данным выигрышем они гарантируют себе как минимум завоевать серебряные награды.
В Канныне в пятницу состоялся полуфинал, который завершился со счетом 3:0 в пользу российской хоккейной зборной. Шайбы забросили - Илья Ковальчук – на 60 минуте, Владислав Гавриков – на 29 минуте и Никита Гусев - 28 минута. Свои ворота сохранил в неприкосновенности Василий Кошечкин, являющийся голкипером российской команды.
Во втором полуфинале, который пройдет в пятницу, сыграют сборные Германии и Канады, финал состоится в воскресенье. Последний раз российская сборная принимала участие в финальном матче на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда россияне, проиграв чешской команде, завоевали серебряные награды.
В Канныне в пятницу состоялся полуфинал, который завершился со счетом 3:0 в пользу российской хоккейной зборной. Шайбы забросили - Илья Ковальчук – на 60 минуте, Владислав Гавриков – на 29 минуте и Никита Гусев - 28 минута. Свои ворота сохранил в неприкосновенности Василий Кошечкин, являющийся голкипером российской команды.
Во втором полуфинале, который пройдет в пятницу, сыграют сборные Германии и Канады, финал состоится в воскресенье. Последний раз российская сборная принимала участие в финальном матче на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда россияне, проиграв чешской команде, завоевали серебряные награды.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:48