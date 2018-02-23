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Российские хоккеисты первый раз за 20 лет вышли в финал Олимпиады

В Пхенчхане российская сборная по хоккею, нанеся поражение чешской команде, пробилась в финал на Олимпийских играх. Данным выигрышем они гарантируют себе как минимум завоевать серебряные награды.

Российские хоккеисты первый раз за 20 лет вышли в финал Олимпиады

В Канныне в пятницу состоялся полуфинал, который завершился со счетом 3:0 в пользу российской хоккейной зборной. Шайбы забросили - Илья Ковальчук – на 60 минуте, Владислав Гавриков – на 29 минуте и Никита Гусев - 28 минута. Свои ворота сохранил в неприкосновенности Василий Кошечкин, являющийся голкипером российской команды.

Во втором полуфинале, который пройдет в пятницу, сыграют сборные Германии и Канады, финал состоится в воскресенье. Последний раз российская сборная принимала участие в финальном матче на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда россияне, проиграв чешской команде, завоевали серебряные награды.
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:48
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