Российские хоккеисты первый раз за 20 лет вышли в финал Олимпиады

В Канныне в пятницу состоялся полуфинал, который завершился со счетом 3:0 в пользу российской хоккейной зборной. Шайбы забросили - Илья Ковальчук – на 60 минуте, Владислав Гавриков – на 29 минуте и Никита Гусев - 28 минута. Свои ворота сохранил в неприкосновенности Василий Кошечкин, являющийся голкипером российской команды.Во втором полуфинале, который пройдет в пятницу, сыграют сборные Германии и Канады, финал состоится в воскресенье. Последний раз российская сборная принимала участие в финальном матче на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда россияне, проиграв чешской команде, завоевали серебряные награды.