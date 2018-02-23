Анонсированы самые лучшие способы завести мотор на морозе

На советских авто проблема работы версии на морозе решалась хранением АКБ в теплом месте. Современные авто при изъятии АКБ теряют настройки мультимедийной системы. При этом прочие полезные функции нужно заново корректировать. Сейчас существует услуга «Прикурить», доступная в любом современном сервисе такси. За такое удобство в Москве придётся выложить 1 000 рублей. Выходом станет также приобретение портативного пускозарядного устройства за 5 -10 тысяч рублей.Для версий, оснащённых дизельным двигателем, особенно остро стоит вопрос сильных морозов. Специалисты советуют пользоваться «арктическим» дизельным топливом, поддерживающим морозы до -25 градусов. Электрокары советуют чаще заряжать, учитывая сниженный запас хода.