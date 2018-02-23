АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Анонсированы самые лучшие способы завести мотор на морозе

На этой неделе в Москве температура может опуститься до минус 27 градусов. Это негативно может сказаться на работе авто. Эксперты составили ТОП лучших способов завести авто на сильном морозе.

Анонсированы самые лучшие способы завести мотор на морозе

На советских авто проблема работы версии на морозе решалась хранением АКБ в теплом месте. Современные авто при изъятии АКБ теряют настройки мультимедийной системы. При этом прочие полезные функции нужно заново корректировать. Сейчас существует услуга «Прикурить», доступная в любом современном сервисе такси. За такое удобство в Москве придётся выложить 1 000 рублей. Выходом станет также приобретение портативного пускозарядного устройства за 5 -10 тысяч рублей.

Для версий, оснащённых дизельным двигателем, особенно остро стоит вопрос сильных морозов. Специалисты советуют пользоваться «арктическим» дизельным топливом, поддерживающим морозы до -25 градусов. Электрокары советуют чаще заряжать, учитывая сниженный запас хода.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости