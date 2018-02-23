Анонсированы самые лучшие способы завести мотор на морозе
На этой неделе в Москве температура может опуститься до минус 27 градусов. Это негативно может сказаться на работе авто. Эксперты составили ТОП лучших способов завести авто на сильном морозе.
На советских авто проблема работы версии на морозе решалась хранением АКБ в теплом месте. Современные авто при изъятии АКБ теряют настройки мультимедийной системы. При этом прочие полезные функции нужно заново корректировать. Сейчас существует услуга «Прикурить», доступная в любом современном сервисе такси. За такое удобство в Москве придётся выложить 1 000 рублей. Выходом станет также приобретение портативного пускозарядного устройства за 5 -10 тысяч рублей.
Для версий, оснащённых дизельным двигателем, особенно остро стоит вопрос сильных морозов. Специалисты советуют пользоваться «арктическим» дизельным топливом, поддерживающим морозы до -25 градусов. Электрокары советуют чаще заряжать, учитывая сниженный запас хода.
На советских авто проблема работы версии на морозе решалась хранением АКБ в теплом месте. Современные авто при изъятии АКБ теряют настройки мультимедийной системы. При этом прочие полезные функции нужно заново корректировать. Сейчас существует услуга «Прикурить», доступная в любом современном сервисе такси. За такое удобство в Москве придётся выложить 1 000 рублей. Выходом станет также приобретение портативного пускозарядного устройства за 5 -10 тысяч рублей.
Для версий, оснащённых дизельным двигателем, особенно остро стоит вопрос сильных морозов. Специалисты советуют пользоваться «арктическим» дизельным топливом, поддерживающим морозы до -25 градусов. Электрокары советуют чаще заряжать, учитывая сниженный запас хода.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50