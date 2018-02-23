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Кэти Топурия продемонстрировала пользователям Сети идеальную фигуру в купальнике

Кэти Топурия показала своим поклонникам замечательную фигуру.

Кэти Топурия продемонстрировала пользователям Сети идеальную фигуру в купальнике


Кэти Топурия продемонстрировала пользователям идеальную фигуру в купальном костюме. На фотоснимке, который появился на ее официальной страничке в интернете, она красуется в боди, который только лишь подчеркивает все достоинства исполнительницы.

К Кэти Топурия стало больше приковано внимания после того, как поклонники увидели совместные снимки с рэпером Гуфом. Пользователи решили, что парочка проводит свой отдых в Таиланде. Артист множество раз опровергал эти слухи, а сама Кэти просто никак не комментировала их.

Певица обнародовала несколько фото с недавней фотосессии. Скорей всего, тема этих снимков – отдых на пляже, поскольку Кэти на фото демонстрирует различные купальники. На первом кадре она позирует в полосатом бикини, который подчеркивает ее прекрасный бюст.

На втором снимке она предстала в боди черного цвета, который выделяет тоненькую талию артистки. Пользователи отметили, что у Топурии идеальные пропорции тела.

Эти снимки мгновенно разлетелись по интернету и насобирали больше 30 тысяч лайков и множество положительных отзывов. Поклонники пожелали Кэти оставаться такой же женственной и привлекательной.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:11
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