Елена Темникова анонсировала премьеру композиции «Медленно»

Темникова продолжает активно развивать сольную карьеру. Двадцать третьего февраля артистка презентовала фанатам свою новую песню «Медленно». Новинку исполнительница песен обнародовала в своём микроблоге Instagram, отметив в подписи стихи из вышеуказанной композиции.Поклонники с радостью «ознакомились» с новым творением своего кумира. Некоторые фолловеры заявили, что эта композиция является самой лучшей в её репертуаре. Другие же подписчики сообщили, что песня звучит в определённых местах не связно. По их мнению, есть такое впечатление, что с одной композиции она переходит к совершенно другой. Песня «Медленно» в течение двух часов сумела собрать около 92 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев от фанатов знаменитости.