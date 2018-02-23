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Елена Темникова анонсировала премьеру композиции «Медленно»

Елена Темникова, являющаяся известной певицей, анонсировала премьеру композиции «Медленно». Исполнительница песен обнародовала соответствующее видео в своём микроблоге Instagram.

Елена Темникова анонсировала премьеру композиции «Медленно»

Темникова продолжает активно развивать сольную карьеру. Двадцать третьего февраля артистка презентовала фанатам свою новую песню «Медленно». Новинку исполнительница песен обнародовала в своём микроблоге Instagram, отметив в подписи стихи из вышеуказанной композиции.

Поклонники с радостью «ознакомились» с новым творением своего кумира. Некоторые фолловеры заявили, что эта композиция является самой лучшей в её репертуаре. Другие же подписчики сообщили, что песня звучит в определённых местах не связно. По их мнению, есть такое впечатление, что с одной композиции она переходит к совершенно другой. Песня «Медленно» в течение двух часов сумела собрать около 92 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 250 комментариев от фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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