В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo

Дилеры Fiat Professional на территории России, начиная с 23 февраля, предоставляют возможность россиянам приобрести классический «каблук» Fiat Doblo, который сменил модель Doblo Classic. Грузопассажирская версия авто расценивается в 1 300 000 рублей. Ценовой показатель для версии Fiat Doblo Combi составляет 1 120 000 рублей. Транспортное средство предлагается с шестнадцатидюймовыми колесными дисками, бампером под расцветку кузова. Салон автомобиля оснащается трехместным креслом, расположенным на первом ряду автомобильных сидений.Главная особенность его заключается в многофункциональности, в частности возможности сложения центральной части. Впервые Fiat Doblo появился на отечественным автомобильном рынке ещё в 2008 году. С этого времени продали 23 000 таких версий авто.