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67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy

67-летняя актриса Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy. Невзирая на возраст, стоит отметить, что звезда «Касла» имеет просто великолепный вид. Одна из фотографий попала в социальную сеть на страницу актрисы.

67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy


Известная актриса Джейн Сеймур в 1973 году получила роль, о которой очень многие мечтают, девушки Джеймса Бонда в киноленте «Живи и дай умереть». Стоит отметить, что даже сейчас знаменитость может составить достойную партию главному герою.

В социальной сети актриса опубликовала ряд соблазнительных снимков, снявшись в откровенной фотосесcии для журнала Playboy. На них она лишь подтверждает, что победила возраст. Здесь можно увидеть, как актриса позирует у себя дома в кружевной комбинации, а также артистку можно увидеть позирующей в бассейне.

По словам Сеймур, на сегодняшний день она чувствует себя более сексуальной, нежели в молодости. «Девушка Бонда» призналась, что думала, что от нее требовалось проявление этого качества, однако она не совсем понимала, о чем ее просят.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:20
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