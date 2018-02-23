67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
67-летняя актриса Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy. Невзирая на возраст, стоит отметить, что звезда «Касла» имеет просто великолепный вид. Одна из фотографий попала в социальную сеть на страницу актрисы.
Известная актриса Джейн Сеймур в 1973 году получила роль, о которой очень многие мечтают, девушки Джеймса Бонда в киноленте «Живи и дай умереть». Стоит отметить, что даже сейчас знаменитость может составить достойную партию главному герою.
В социальной сети актриса опубликовала ряд соблазнительных снимков, снявшись в откровенной фотосесcии для журнала Playboy. На них она лишь подтверждает, что победила возраст. Здесь можно увидеть, как актриса позирует у себя дома в кружевной комбинации, а также артистку можно увидеть позирующей в бассейне.
По словам Сеймур, на сегодняшний день она чувствует себя более сексуальной, нежели в молодости. «Девушка Бонда» призналась, что думала, что от нее требовалось проявление этого качества, однако она не совсем понимала, о чем ее просят.
Известная актриса Джейн Сеймур в 1973 году получила роль, о которой очень многие мечтают, девушки Джеймса Бонда в киноленте «Живи и дай умереть». Стоит отметить, что даже сейчас знаменитость может составить достойную партию главному герою.
В социальной сети актриса опубликовала ряд соблазнительных снимков, снявшись в откровенной фотосесcии для журнала Playboy. На них она лишь подтверждает, что победила возраст. Здесь можно увидеть, как актриса позирует у себя дома в кружевной комбинации, а также артистку можно увидеть позирующей в бассейне.
По словам Сеймур, на сегодняшний день она чувствует себя более сексуальной, нежели в молодости. «Девушка Бонда» призналась, что думала, что от нее требовалось проявление этого качества, однако она не совсем понимала, о чем ее просят.