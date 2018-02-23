В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota Aygo

Компактный городской хэтчбек Toyota Aygo наделили иной решёткой радиатора и пересмотренной оптикой, данные детали преобразовывают Х-стиль в более производительную структуру. Также автомобиль получил габаритные задние фонари, 15-дюймовые колёсные диски и обширной цветовой гаммой.Салон новинки пока не раскрывается, но в то же время стало известно, что здесь появится иная панель управления, сиденья частично обшитые кожей и новая подсветка. В оснащение хэтчбека войдёт мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, набор защитных систем Toyota Safety Sense.В качестве силовой установки Toyota Aygo выступит 3-цилиндровый агрегат объёмом 1,0 литра мощностью 72 лошадиные силы. До первой «сотни» хэтчбек разгоняется за 13,8 секунды, развивая максимальную скорость 160 км/час.