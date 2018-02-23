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В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota Aygo

В преддверии открытия Женевского автосалона японские производители представили свой новый хэтчбек Toyota Aygo. Автомобиль относится А-сегменту, при этом он продолжает демонстрировать Х-стиль.

В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota Aygo


Компактный городской хэтчбек Toyota Aygo наделили иной решёткой радиатора и пересмотренной оптикой, данные детали преобразовывают Х-стиль в более производительную структуру. Также автомобиль получил габаритные задние фонари, 15-дюймовые колёсные диски и обширной цветовой гаммой.

Салон новинки пока не раскрывается, но в то же время стало известно, что здесь появится иная панель управления, сиденья частично обшитые кожей и новая подсветка. В оснащение хэтчбека войдёт мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, набор защитных систем Toyota Safety Sense.

В качестве силовой установки Toyota Aygo выступит 3-цилиндровый агрегат объёмом 1,0 литра мощностью 72 лошадиные силы. До первой «сотни» хэтчбек разгоняется за 13,8 секунды, развивая максимальную скорость 160 км/час.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:10
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