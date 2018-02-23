В Сургуте поклонники порадовали Киркорова эксклюзивной короной

Артист, в который раз подтвердил свой статус. Фанаты на концерте в Сургуте подарили певцу монарший подарок, имеющий вид короны, которая украшена драгоценными камнями. Филипп поспешил поведать фолловерам в социальных сетях об этом подарке от поклонников из Югры. Автором эксклюзивного головного убора, который украшен кристаллами «Сваровски», является дизайнер Татьяна Мельник. Корону создавала девушка собственноручно специально для Киркорова.Сам артист заявил, что шапка немного тяжеловата, однако в реальности выглядит очень красиво. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на данную новость, а также засыпали Татьяну Мельник хвалебными отзывами. Поп-король в рамках Instagram обнародовал видео, где вручают ему корону. Пост за 18 часов собрал более 12 тысяч лайков.