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В Токио с 5 марта заработает сервис такси с беспилотными автомобилями

С 5 марта в Токио начнут работать современные беспилотные такси. На выбор клиентам предоставляются несколько версий авто Nissan Leaf, имеющих систему автономного управления.

В Токио с 5 марта заработает сервис такси с беспилотными автомобилями

Стоит отметить, что заказать беспилотное такси можно по тестовому трёхкилометровому маршруту. В будущем его расширят. В число таких авто входит версия Nissan e-NV200 с двумя посадочными местами. Стоимость проезда на этом авто будет дешевле вследствие ограниченного количества пассажиров. Систему приема заказов разработал сервис вместе с телекоммуникационной развивающейся компанией Dena. Специалисты в 2017 году провели несколько тестирований. В данном случае авто ездили по загруженному машинами городу, пользовались услугами парома.

Масштабное обслуживание клиентов подобным методом на территории Токио начнут с 2020 года. В Японии проведет тесты беспилотников развивающаяся компания Alphabet, разрабатывающая авто по заказу Google.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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