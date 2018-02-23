В Токио с 5 марта заработает сервис такси с беспилотными автомобилями

Стоит отметить, что заказать беспилотное такси можно по тестовому трёхкилометровому маршруту. В будущем его расширят. В число таких авто входит версия Nissan e-NV200 с двумя посадочными местами. Стоимость проезда на этом авто будет дешевле вследствие ограниченного количества пассажиров. Систему приема заказов разработал сервис вместе с телекоммуникационной развивающейся компанией Dena. Специалисты в 2017 году провели несколько тестирований. В данном случае авто ездили по загруженному машинами городу, пользовались услугами парома.Масштабное обслуживание клиентов подобным методом на территории Токио начнут с 2020 года. В Японии проведет тесты беспилотников развивающаяся компания Alphabet, разрабатывающая авто по заказу Google.