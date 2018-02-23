Обнаженная Ольга Бузова поздравила всех мужчин с праздником

«Мужчины, с праздником! Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами», - написала Бузова.

«Фу фу фу! Что ее Родители сказали!? Мне было бы стыдно», «Ты ещё до гола разденься!», «Оль, ну не твоя же грудь», «Лол, ещё бы больше в фотошопе сделала бы», - рассуждают пользователи Сети.

В кадре девушка предстала обнаженной, едва прикрыв грудь руками. Теледива решила именно таким сексуальным фото поздравить сильную половину человечества с Днем Защитника Отечества.Ольга сопроводила публикацию теплым комментарием, с поздравлениями.К слову, подписчики по-разному отреагировали на данный снимок. Некоторые остались под впечатлением от нового образа своей любимицы, другие же пристыдили Олю, отметив, что та уже совсем перешла все границы приличия.Стоит отметить, что хейтеры не смогли оставить без внимания грудь Ольги Бузовой, обвинив ее в фотошопе и намеренном увеличении бюста.