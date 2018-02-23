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Обнаженная Ольга Бузова поздравила всех мужчин с праздником

В своем микроблоге знаменитая телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова разместила откровенный снимок из недавней фотосессии.

В кадре девушка предстала обнаженной, едва прикрыв грудь руками. Теледива решила именно таким сексуальным фото поздравить сильную половину человечества с Днем Защитника Отечества.

Ольга сопроводила публикацию теплым комментарием, с поздравлениями.

Обнаженная Ольга Бузова поздравила всех мужчин с праздником

«Мужчины, с праздником! Берегите нас и защищайте. Позвольте нам рядом с вами чувствовать себя настоящими принцессами», - написала Бузова.

К слову, подписчики по-разному отреагировали на данный снимок. Некоторые остались под впечатлением от нового образа своей любимицы, другие же пристыдили Олю, отметив, что та уже совсем перешла все границы приличия.

Стоит отметить, что хейтеры не смогли оставить без внимания грудь Ольги Бузовой, обвинив ее в фотошопе и намеренном увеличении бюста.

«Фу фу фу! Что ее Родители сказали!? Мне было бы стыдно», «Ты ещё до гола разденься!», «Оль, ну не твоя же грудь», «Лол, ещё бы больше в фотошопе сделала бы», - рассуждают пользователи Сети.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17
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