72-летний Никита Михалков стал прадедом

Сведения об этом поступили от Степана Михалкова, отца Александры и сына Никиты Сергеевича. Он разместил в сети Instagram раритетный фотоснимок и подписал его трогательными словами. Степан Михалков признался, что невольно вспоминаются моменты из близкого прошлого, когда дочь рожает внука.Дочь ресторатора Степана Михалкова Александра и внучка режиссера Никиты Михалкова о своей беременности сообщила в Instagram в 2017 году. Позже она зарегистрировала отношения с Петром Скворцовым.Стоит напомнить, что у Никиты Сергеевича Михалкова – четверо детей, а также девять внуков.