АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

72-летний Никита Михалков стал прадедом

Известный 72-летний российский актер и кинорежиссер Никита Михалков стал прадедом. Свой новый статус артист получил благодаря старшей внучке Александре.

72-летний Никита Михалков стал прадедом


Сведения об этом поступили от Степана Михалкова, отца Александры и сына Никиты Сергеевича. Он разместил в сети Instagram раритетный фотоснимок и подписал его трогательными словами. Степан Михалков признался, что невольно вспоминаются моменты из близкого прошлого, когда дочь рожает внука.

Дочь ресторатора Степана Михалкова Александра и внучка режиссера Никиты Михалкова о своей беременности сообщила в Instagram в 2017 году. Позже она зарегистрировала отношения с Петром Скворцовым.

Стоит напомнить, что у Никиты Сергеевича Михалкова – четверо детей, а также девять внуков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости