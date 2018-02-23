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Настасья Самбурская выложила шуточное видео, на котором Виктор Дробыш наносит ей удар по лицу

Настасья Самбурская опубликовала шуточный видеоролик, на котором Виктор Дробыш как бы бьет ее рукой по лицу.

Настасья Самбурская выложила шуточное видео, на котором Виктор Дробыш наносит ей удар по лицу


Настасья выложила в интернет видеоролик, на котором видно, как Виктор Дробыш ее ударил. Сначала на снимке ее продюсер на повышенном тоне пытается до нее донести, что петь под фонограмму запрещено и потом бьет ее по лицу.

Все это происходит в коридоре, девушка следует за Виктором и просит у него 500 рублей, в ответ на это мужчина резко ей отвечает и жестко бьет в нос. После этого Самбурская начинает сильно рыдать.

Но в конце видео Настасья сдает себя и начинает смеяться. Такую шутку исполнительницы не все поддержали и оценили. Большинство пользователей поверили в правдивость этого видео, и им пришлось несколько раз пересматривать, чтобы понять, что это шутка.

Стоит добавить, что драки и скандалы часто преследуют артистку. Не так давно Самбурская ведет передачу «Ревизорро», которую до этого вела Лена Летучая. В январе киноактриса вместе со своей командой отправилась в Нижний Новгород, где проверяли некоторые общественные заведения города.

В одном из кафе на них напали начальники общепита. Все происходящее повергло Настасью в шок, поскольку они действовали в рамках закона.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:58
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