Настасья Самбурская выложила шуточное видео, на котором Виктор Дробыш наносит ей удар по лицу

Настасья выложила в интернет видеоролик, на котором видно, как Виктор Дробыш ее ударил. Сначала на снимке ее продюсер на повышенном тоне пытается до нее донести, что петь под фонограмму запрещено и потом бьет ее по лицу.Все это происходит в коридоре, девушка следует за Виктором и просит у него 500 рублей, в ответ на это мужчина резко ей отвечает и жестко бьет в нос. После этого Самбурская начинает сильно рыдать.Но в конце видео Настасья сдает себя и начинает смеяться. Такую шутку исполнительницы не все поддержали и оценили. Большинство пользователей поверили в правдивость этого видео, и им пришлось несколько раз пересматривать, чтобы понять, что это шутка.Стоит добавить, что драки и скандалы часто преследуют артистку. Не так давно Самбурская ведет передачу «Ревизорро», которую до этого вела Лена Летучая. В январе киноактриса вместе со своей командой отправилась в Нижний Новгород, где проверяли некоторые общественные заведения города.В одном из кафе на них напали начальники общепита. Все происходящее повергло Настасью в шок, поскольку они действовали в рамках закона.