СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не позволяет ему вернуться на сцену

На текущий момент до конца марта в Московском художественном театре им. Чехова в афише ни на одном мероприятии не фигурирует имя Олега Табакова. По данным медиков, организм актера перенес сильное потрясение, поэтому в ближайшее время он не сможет вернуться на сцену. Стабильное состояние Олега Павловича необходимо регулярно поддерживать, потому ему необходимо пройти курсы поддерживающей терапии.Согласно ранее опубликованной неподтвержденной информации, артисту придется всегда иметь при себе аппарат с кислородом на крайний случай. Родственники Табакова, как и он сам, пока не прокомментировали эти сведения.Олег Павлович Табаков оказался в клинике в конце прошлого года. По информации от родственников, его госпитализировали по причине планового обследования. Позже появились слухи о сепсисе после стоматологических процедур. Также, по неподтвержденным сведениям, артиста ввели в искусственную кому для проведения всех необходимых процедур. Сам Табаков жаловался на периодические грудные боли.