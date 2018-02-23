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Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA Streetcap1 пролетел НЛО

Мимо спутника NASA Streetcap1, осуществляющего наблюдение за нашим Солнцем, пролетел неопознанный летающий объект.

Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA Streetcap1 пролетел НЛО

Стоит отметить, что данный неопознанный летающий объект был замечен исследователями космического пространства в феврале этого года. Соответствующее видео выложили в Сети. Из видео можно увидеть, что неопознанный летающий объект обладает формой диска. НЛО медленно перемещается в рамках комического пространства. Следует заметить, что на момент написания данного новостного сообщения, видеоролик успели просмотреть более трёх тысяч пользователей Сети. При этом комментарии пользователей касательно данного видео сильно разделились.


Раньше изданием «Актуальные новости» сообщалось касательно неопознанного летающего объекта, который пролетел в Аргентине над пляжем Мар-дель-Плата. Данный объект запечатлел местный житель на камеру телефона. Корабль пришельцев чуть не налетел на самолет – акробат.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:10
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