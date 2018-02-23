Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5 состоится в Женеве

Новый гиперкар Hennessey Venom F5 продемонстрирует в Швейцарии руководитель американского тюнинг-ателье Джон Хеннеси. Отмечается, что новый гиперкар составит достойную конкуренцию таким европейским конкурентам, как Bugatti, Koenigsegg и Rimac.Под капотом Hennessey Venom F5 установлен битурбированный агрегат с алюминиевыми цилиндрами, его объём составляет 7,4 литра, производительность — 1 600 лошадиных сил, а крутящий момент 1 762 Нм.Новый гиперкар Hennessey Venom F5 будет выпущен лимитированным тиражом в количестве 24 экземпляра. Стоимость автомобиля стартует от 1 600 000 долларов. Производить машины будут в американском штате Техас на заводе Hennessey.