АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5 состоится в Женеве

На автосалоне в Женеве американские тюнеры представят полностью функциональную модель гиперкара Hennessey Venom F5. Новый автомобиль способен разгоняться до 480 километров в час.

Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5 состоится в Женеве


Новый гиперкар Hennessey Venom F5 продемонстрирует в Швейцарии руководитель американского тюнинг-ателье Джон Хеннеси. Отмечается, что новый гиперкар составит достойную конкуренцию таким европейским конкурентам, как Bugatti, Koenigsegg и Rimac.

Под капотом Hennessey Venom F5 установлен битурбированный агрегат с алюминиевыми цилиндрами, его объём составляет 7,4 литра, производительность — 1 600 лошадиных сил, а крутящий момент 1 762 Нм.

Новый гиперкар Hennessey Venom F5 будет выпущен лимитированным тиражом в количестве 24 экземпляра. Стоимость автомобиля стартует от 1 600 000 долларов. Производить машины будут в американском штате Техас на заводе Hennessey.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости