В Сети появилось первое изображение устройства OPPO R15
В интернете на прошлой неделе появилась информация, что смартфоны версии OPPO R13, а также R13 Plus наделят процессором Snapdragon 670. В Сети теперь появились первые фото OPPO R15.
По мнению экспертов, пользователи увидели образ неизвестного современного мобильного устройства OPPO. Аппарат обладает безрамочным экраном. Непосредственно такой гаджет в прошлом году запатентовал производитель. Раньше появились снимки OPPO R13, показавшие, что модель будет иметь дизайн, схожий с iPhone X. Согласно мнению экспертов, на свежих фото запечатлена версия R15. При этом на вырезе девайса имеется камера, динамик, датчик.
Модель OPPO R15 представили в трёх цветовых вариациях – чёрной, фиолетовой, розовой. Две двойные камеры в смартфоне расположены горизонтально. Антенные полосы располагаются в нижнем, а также верхнем краях телефона. Между тем сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели устройства версии OPPO R15.
По мнению экспертов, пользователи увидели образ неизвестного современного мобильного устройства OPPO. Аппарат обладает безрамочным экраном. Непосредственно такой гаджет в прошлом году запатентовал производитель. Раньше появились снимки OPPO R13, показавшие, что модель будет иметь дизайн, схожий с iPhone X. Согласно мнению экспертов, на свежих фото запечатлена версия R15. При этом на вырезе девайса имеется камера, динамик, датчик.
Модель OPPO R15 представили в трёх цветовых вариациях – чёрной, фиолетовой, розовой. Две двойные камеры в смартфоне расположены горизонтально. Антенные полосы располагаются в нижнем, а также верхнем краях телефона. Между тем сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели устройства версии OPPO R15.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:50