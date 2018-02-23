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В Сети появилось первое изображение устройства OPPO R15

В интернете на прошлой неделе появилась информация, что смартфоны версии OPPO R13, а также R13 Plus наделят процессором Snapdragon 670. В Сети теперь появились первые фото OPPO R15.

По мнению экспертов, пользователи увидели образ неизвестного современного мобильного устройства OPPO. Аппарат обладает безрамочным экраном. Непосредственно такой гаджет в прошлом году запатентовал производитель. Раньше появились снимки OPPO R13, показавшие, что модель будет иметь дизайн, схожий с iPhone X. Согласно мнению экспертов, на свежих фото запечатлена версия R15. При этом на вырезе девайса имеется камера, динамик, датчик.

Модель OPPO R15 представили в трёх цветовых вариациях – чёрной, фиолетовой, розовой. Две двойные камеры в смартфоне расположены горизонтально. Антенные полосы располагаются в нижнем, а также верхнем краях телефона. Между тем сканер отпечатков пальцев располагается на задней панели устройства версии OPPO R15.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:50
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