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Тимати и Анастасия Решетова насмешили общественность в рекламе чипсов

На днях модель Анастасия Решетова и реп-исполнитель Тимати, которые предпочитали скрывать свои романтические отношения, снялись в новой рекламе чипсов. Павел Худяков, являющийся известным клипмейкером, выступил в роли режиссера ролика.

Тимати и Анастасия Решетова насмешили общественность в рекламе чипсов

По сюжету видеоролика Тимати смотрит в область бюста Анастасии и удивленно спрашивает: "Это у тебя новые?". Решетова поворачивается к зрителю и с улыбкой на лице отвечает, что в руках у неё находится пачка с чипсами, у которых новый вкус.

Данным образом, Анастасия не побоялась пошутить над собой, при этом обыграть с критикой ситуацию в её адрес касательно многочисленных пластических операций. В данное время известная отечественная модель - успешная бизнес-леди. Не так давно Решетова открыла свой салон красоты, который сейчас пользуется огромной популярностью у столичных красавиц.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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