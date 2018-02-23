Тимати и Анастасия Решетова насмешили общественность в рекламе чипсов

По сюжету видеоролика Тимати смотрит в область бюста Анастасии и удивленно спрашивает: "Это у тебя новые?". Решетова поворачивается к зрителю и с улыбкой на лице отвечает, что в руках у неё находится пачка с чипсами, у которых новый вкус.Данным образом, Анастасия не побоялась пошутить над собой, при этом обыграть с критикой ситуацию в её адрес касательно многочисленных пластических операций. В данное время известная отечественная модель - успешная бизнес-леди. Не так давно Решетова открыла свой салон красоты, который сейчас пользуется огромной популярностью у столичных красавиц.