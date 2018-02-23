Лена Миро предрекла гибель бизнеса Ольги Бузовой из-за сбоев в работе Instagram
Известный блогер Лена Миро опубликовала в своем Instagarm фото танцующей Ольги Бузовой в чеченском наряде и назвала его «Плач Бузославны».
В комментарии к снимку Лена Миро отметила, что «Фейсбук и Инстаграм сегодня глючили по всему миру, а скоро все вообще отсюда уйдут, ввиду множества объективных причин», при этом блогер напомнила всем, что есть такой мессенджер как Телеграм.
Подписчики Миро с улыбкой написали, что «бизнес у многих накроется», включая Ольгу Бузову, которая имеет немалый доход от рекламы в Instagram.
В своих обсуждениях фолловеры тоже жаловались на перебои в работе соцсетей Facebook и Instagram, но при этом никаких восторженных отзывов о мессенджере Телеграм тоже не поступило.
Вероятно, Лена Миро в свойственной ей манере подачи информации прорекламировала продукт Павла Дурова, по привычке «примазавшись» к славе Ольги Бузовой, на имени которой пиарятся все кому не лень.
В комментарии к снимку Лена Миро отметила, что «Фейсбук и Инстаграм сегодня глючили по всему миру, а скоро все вообще отсюда уйдут, ввиду множества объективных причин», при этом блогер напомнила всем, что есть такой мессенджер как Телеграм.
Подписчики Миро с улыбкой написали, что «бизнес у многих накроется», включая Ольгу Бузову, которая имеет немалый доход от рекламы в Instagram.
В своих обсуждениях фолловеры тоже жаловались на перебои в работе соцсетей Facebook и Instagram, но при этом никаких восторженных отзывов о мессенджере Телеграм тоже не поступило.
Вероятно, Лена Миро в свойственной ей манере подачи информации прорекламировала продукт Павла Дурова, по привычке «примазавшись» к славе Ольги Бузовой, на имени которой пиарятся все кому не лень.