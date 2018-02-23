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Лена Миро предрекла гибель бизнеса Ольги Бузовой из-за сбоев в работе Instagram

Известный блогер Лена Миро опубликовала в своем Instagarm фото танцующей Ольги Бузовой в чеченском наряде и назвала его «Плач Бузославны».

В комментарии к снимку Лена Миро отметила, что «Фейсбук и Инстаграм сегодня глючили по всему миру, а скоро все вообще отсюда уйдут, ввиду множества объективных причин», при этом блогер напомнила всем, что есть такой мессенджер как Телеграм.

Лена Миро предрекла гибель бизнеса Ольги Бузовой из-за сбоев в работе Instagram

Подписчики Миро с улыбкой написали, что «бизнес у многих накроется», включая Ольгу Бузову, которая имеет немалый доход от рекламы в Instagram.

В своих обсуждениях фолловеры тоже жаловались на перебои в работе соцсетей Facebook и Instagram, но при этом никаких восторженных отзывов о мессенджере Телеграм тоже не поступило.

Лена Миро предрекла гибель бизнеса Ольги Бузовой из-за сбоев в работе Instagram

Вероятно, Лена Миро в свойственной ей манере подачи информации прорекламировала продукт Павла Дурова, по привычке «примазавшись» к славе Ольги Бузовой, на имени которой пиарятся все кому не лень.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:03
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