Лена Миро предрекла гибель бизнеса Ольги Бузовой из-за сбоев в работе Instagram

В комментарии к снимку Лена Миро отметила, что «Фейсбук и Инстаграм сегодня глючили по всему миру, а скоро все вообще отсюда уйдут, ввиду множества объективных причин», при этом блогер напомнила всем, что есть такой мессенджер как Телеграм.Подписчики Миро с улыбкой написали, что «бизнес у многих накроется», включая Ольгу Бузову, которая имеет немалый доход от рекламы в Instagram.В своих обсуждениях фолловеры тоже жаловались на перебои в работе соцсетей Facebook и Instagram, но при этом никаких восторженных отзывов о мессенджере Телеграм тоже не поступило.Вероятно, Лена Миро в свойственной ей манере подачи информации прорекламировала продукт Павла Дурова, по привычке «примазавшись» к славе Ольги Бузовой, на имени которой пиарятся все кому не лень.