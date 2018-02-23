Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие оплату кредита

Данный опрос проводился среди тех, которые закладывали в течение прошлого года свои авто. В ходе проведенного анализа эксперты установили, что чаще всего задержки наблюдаются со стороны обладателей авто Hyundai Solaris, Chevrolet Cruze, Toyota Camry, Ford Focus. Реже всего просрочки по займам допускают собственники версий Mitsubishi Outlander и Chevrolet Niva. Большинство случаев просрочки допускают мужчины. Среди женщин количество задержек составляет 30%. Дело в том, что за такими услугами обращаются в основном мужчины.Специалисты отмечают, что большую часть клиентов в данном случае составляют бизнесмены, которые решают проблемы, возникшие в предпринимательской деятельности, финансовым путем. Составлен также рейтинг самых выставляемых на продажу машин в январе этого года.