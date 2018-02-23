У Евгении Феофилактовой от пищи проблемы с животом

Женя жалуется, что после тортиков часто появляется чувство тяжести, мучающее ее животик.Но девушка нашла средство от такой напасти и рассказала, что спасается препаратом необутином, который быстро действует и через 20 минут она снова в форме.Подписчики настороженно отнеслись к таким советам и сомневаются, что сама Феофилактова принимает рекламируемое средство. Более того, пользователи написали, что это очень тяжелый препарат, который опасен для здоровья и применяется для серьезно больных.Хейтеры отмечают, что Феофилактова пустилась до рекламы лекарств и с сарказмом предполагают, что у нее недостаточно денег, раз она зарабатывает на медицинских препаратах.