Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей стороны

Судя по сообщениям, она будто бы договаривалась с богатым мужчиной о встрече, а также озвучила сумму, которая составляла четыре тысячи долларов. Дана Борисова, сразу же прокомментировала данную ситуацию. Телеведущая сказала, что все это - происки её недоброжелателей, при этом страница, с которой якобы она писала, оказалась фейковой.По мнению популярной телеведущей, общественность не хочет её воспринимать верующей и трезвой. Люди хотят, чтобы Дана была распутной женщиной. Борисова сказала, зачем ей признаваться в том, что она на самом деле не делала. Также теледива сообщила, что в фейковой переписке использованы такие выражения, которые она не употребляет в своём лексиконе.