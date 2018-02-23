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Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей стороны

В последнее время известную отечественную телеведущую Дану Борисову обвиняют в оказании сексуальных услуг состоятельным людям. Причиной данных слухов послужила переписка в социальной сети пользователя, на аватаре которого была фотография теледивы.

Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей стороны

Судя по сообщениям, она будто бы договаривалась с богатым мужчиной о встрече, а также озвучила сумму, которая составляла четыре тысячи долларов. Дана Борисова, сразу же прокомментировала данную ситуацию. Телеведущая сказала, что все это - происки её недоброжелателей, при этом страница, с которой якобы она писала, оказалась фейковой.

По мнению популярной телеведущей, общественность не хочет её воспринимать верующей и трезвой. Люди хотят, чтобы Дана была распутной женщиной. Борисова сказала, зачем ей признаваться в том, что она на самом деле не делала. Также теледива сообщила, что в фейковой переписке использованы такие выражения, которые она не употребляет в своём лексиконе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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