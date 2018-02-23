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В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3

В сети опубликовали рендеры нового кросс-купе Audi Q3. Концепт люксового кроссовера был Audi Q3 представлен ещё в 2011 году, теперь немецкие производители решили создать серийную версию автомобиля.

В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3


Официальная презентация автомобиля Audi Q3 ожидается в текущем году, однако подробности о новинке производители не раскрывают. В настоящее время кросс-купе проходит всевозможные испытания, во время которых автомобиль запечатлели фотошпионы. Именно шпионские фотографии и легли в основу рендеров независимых дизайнеров.

На опубликованных рендерах новый автомобиль Audi Q3 сохранит прежние габариты и дизайн, при этом внешний вид получит более агрессивное и спортивное исполнение. Кроссовер получит массивную решётку радиатора и светодиодные фары. Предполагается, что в качестве дополнительной опции будут предложены три ряда светодиодов для задних фонарей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:10
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