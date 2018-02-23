АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Названы сайты, где чаще всего в России продают машины

Продажа авто является процессом, который отбирает массу нервной энергии. В свою очередь реализация транспортных средств начинается с помощью специальных порталов. Эксперты обнародовали список наиболее популярных из них в Сети.

Названы сайты, где чаще всего в России продают машины

Аналитики во время разработки рейтинга исследовали один параметр, а именно продажу. В дилерском центре можно также приобрести новое авто. Однако приходит всё-таки время его перепродажи. Выкладывание объявлений касательно продажи машины является самым известным способом. Согласно исследованиям, одним из самых популярных в России сайтов является Avito.ru (70,8 процента), Auto.ru (65,8 процента), Drom.ru (28,6 процента).

Согласно исследованию, проведённому штатными сотрудниками «АВТОСТАТ», к дилерам для реализации авто обращаются 18,6 процентов автолюбителей. Опрос затронул 1,6 тысяч автомобилистов. Данное анкетирование проводилось с девятого по четырнадцатое февраля текущего года.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости