Названы сайты, где чаще всего в России продают машины

Аналитики во время разработки рейтинга исследовали один параметр, а именно продажу. В дилерском центре можно также приобрести новое авто. Однако приходит всё-таки время его перепродажи. Выкладывание объявлений касательно продажи машины является самым известным способом. Согласно исследованиям, одним из самых популярных в России сайтов является Avito.ru (70,8 процента), Auto.ru (65,8 процента), Drom.ru (28,6 процента).Согласно исследованию, проведённому штатными сотрудниками «АВТОСТАТ», к дилерам для реализации авто обращаются 18,6 процентов автолюбителей. Опрос затронул 1,6 тысяч автомобилистов. Данное анкетирование проводилось с девятого по четырнадцатое февраля текущего года.