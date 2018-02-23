Муж Ксении Бородиной теперь дает семейные советы и женщинам
Супруг популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров стал известен в последнее время благодаря житейским советам в Instagram.
В очередной публикации Курбан попытался дать ответ на вопрос подписчиц об отношениях парней с их «бывшими» и как к этому относиться «нынешним».
Омаров поразился разнообразности жизни и интересным ситуациям, которые она иногда выстраивает. Так мужчина рассказал, что существует «синдром незавершенных отношений», когда партнеры «в своей голове не готовы смириться с произошедшим».
Курбан Омаров посоветовал девушке поговорить откровенно со своим парнем о своих переживаниях, но без претензий и скандалов. Муж Бородиной рекомендует предложить парню встать на место девушки и «максимально трезво, объективно и без романтики» ответить самой себе почему она находится с данным мужчиной.
В очередной публикации Курбан попытался дать ответ на вопрос подписчиц об отношениях парней с их «бывшими» и как к этому относиться «нынешним».
Омаров поразился разнообразности жизни и интересным ситуациям, которые она иногда выстраивает. Так мужчина рассказал, что существует «синдром незавершенных отношений», когда партнеры «в своей голове не готовы смириться с произошедшим».
Курбан Омаров посоветовал девушке поговорить откровенно со своим парнем о своих переживаниях, но без претензий и скандалов. Муж Бородиной рекомендует предложить парню встать на место девушки и «максимально трезво, объективно и без романтики» ответить самой себе почему она находится с данным мужчиной.