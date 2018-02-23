Муж Ксении Бородиной теперь дает семейные советы и женщинам

В очередной публикации Курбан попытался дать ответ на вопрос подписчиц об отношениях парней с их «бывшими» и как к этому относиться «нынешним».Омаров поразился разнообразности жизни и интересным ситуациям, которые она иногда выстраивает. Так мужчина рассказал, что существует «синдром незавершенных отношений», когда партнеры «в своей голове не готовы смириться с произошедшим».Курбан Омаров посоветовал девушке поговорить откровенно со своим парнем о своих переживаниях, но без претензий и скандалов. Муж Бородиной рекомендует предложить парню встать на место девушки и «максимально трезво, объективно и без романтики» ответить самой себе почему она находится с данным мужчиной.