Ольга Бузова праздновала день рождения подруги из футбольных кругов

Знаменитость зажигала в веселой компании и даже спела «живьем» в честь именинницы. Позже Бузова опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram, на котором запечатлена в кругу «самых красивых подруг».Подписчики живенько обсудили гостей, и если поклонники согласились со своим кумиром и признали девушек красавицами, то хейтеры сравнили их с «франкенштейнами».Примечательно, что перестав быть женой футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова не потеряла связи с подругами, некоторые из которых даже отказались даже прийти на очередную свадьбу ее «бывшего» с Анастасией Костенко, чтобы не обидеть Олю.