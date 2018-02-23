Ольга Бузова праздновала день рождения подруги из футбольных кругов
Накануне, 22 февраля, популярная телеведущая и певица Ольга Бузова погуляла на дне рождения своей подруги Кати, супруги футболиста Романа Широкова.
Знаменитость зажигала в веселой компании и даже спела «живьем» в честь именинницы. Позже Бузова опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram, на котором запечатлена в кругу «самых красивых подруг».
Подписчики живенько обсудили гостей, и если поклонники согласились со своим кумиром и признали девушек красавицами, то хейтеры сравнили их с «франкенштейнами».
Примечательно, что перестав быть женой футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова не потеряла связи с подругами, некоторые из которых даже отказались даже прийти на очередную свадьбу ее «бывшего» с Анастасией Костенко, чтобы не обидеть Олю.
Знаменитость зажигала в веселой компании и даже спела «живьем» в честь именинницы. Позже Бузова опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram, на котором запечатлена в кругу «самых красивых подруг».
Подписчики живенько обсудили гостей, и если поклонники согласились со своим кумиром и признали девушек красавицами, то хейтеры сравнили их с «франкенштейнами».
Примечательно, что перестав быть женой футболиста Дмитрия Тарасова, Ольга Бузова не потеряла связи с подругами, некоторые из которых даже отказались даже прийти на очередную свадьбу ее «бывшего» с Анастасией Костенко, чтобы не обидеть Олю.