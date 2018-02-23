Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с супругом
Звезда телесериала "Корона", знаменитая английская актриса Клэр Фой разорвала отношения со своим супругом Стивеном Кэмпбеллом Муром.
Пара приняла решение разойтись по обоюдному согласию. При этом после развода Клэр и Стивен намерены остаться друзьями. В первый раз они встретились в 2011 году на съёмках телесериала "Время ведьм". В 2014 году Фой и Мур поженились. В браке у артистов родилась дочка по имени Айви Роуз. На днях Кэмпбелл перенёс сложное хирургическое вмешательство. У актёра удалили опухоль головного мозга. Пять лет назад артисту уже удаляли иное болезненное новообразование.
Актриса стала популярна благодаря телесериалу Би-би-си "Крошка Доррит", в котором она сыграла роль Эми Доррит, а также Анны, в фильме "Время ведьм". Два года назад - в 2016 году, на телеэкраны вышел телесериал "Корона", где актриса сыграла роль королевы Елизаветы второй. За эту роль артистка была удостоена престижной премии "Золотой глобус".
Пара приняла решение разойтись по обоюдному согласию. При этом после развода Клэр и Стивен намерены остаться друзьями. В первый раз они встретились в 2011 году на съёмках телесериала "Время ведьм". В 2014 году Фой и Мур поженились. В браке у артистов родилась дочка по имени Айви Роуз. На днях Кэмпбелл перенёс сложное хирургическое вмешательство. У актёра удалили опухоль головного мозга. Пять лет назад артисту уже удаляли иное болезненное новообразование.
Актриса стала популярна благодаря телесериалу Би-би-си "Крошка Доррит", в котором она сыграла роль Эми Доррит, а также Анны, в фильме "Время ведьм". Два года назад - в 2016 году, на телеэкраны вышел телесериал "Корона", где актриса сыграла роль королевы Елизаветы второй. За эту роль артистка была удостоена престижной премии "Золотой глобус".