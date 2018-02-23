Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с супругом

Звезда телесериала "Корона", знаменитая английская актриса Клэр Фой разорвала отношения со своим супругом Стивеном Кэмпбеллом Муром.Пара приняла решение разойтись по обоюдному согласию. При этом после развода Клэр и Стивен намерены остаться друзьями. В первый раз они встретились в 2011 году на съёмках телесериала "Время ведьм". В 2014 году Фой и Мур поженились. В браке у артистов родилась дочка по имени Айви Роуз. На днях Кэмпбелл перенёс сложное хирургическое вмешательство. У актёра удалили опухоль головного мозга. Пять лет назад артисту уже удаляли иное болезненное новообразование.Актриса стала популярна благодаря телесериалу Би-би-си "Крошка Доррит", в котором она сыграла роль Эми Доррит, а также Анны, в фильме "Время ведьм". Два года назад - в 2016 году, на телеэкраны вышел телесериал "Корона", где актриса сыграла роль королевы Елизаветы второй. За эту роль артистка была удостоена престижной премии "Золотой глобус".