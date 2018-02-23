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Ford Focus признан самым "мужским" авто в России

Специалистами отечественной онлайн-площадки по реализации подержанных авто CarPrice в преддверии праздника Дня Защитника Отечества, был составлен рейтинг подержанных авто, которые предпочитают мужчины. Лидером ТОП является седан Ford Focus 3 генерации.

Ford Focus признан самым "мужским" авто в России

По итогам реализаций подержанных авто в 2017 году, а также в январе 2018 года, самой популярной машиной у мужчин стала американский седан Ford Focus. Мужчины предпочитают авто в черном цвете. Такие машины чаще всего покупают в комплектации с АКП, в возрасте 4 лет, с пробегом 88 – 207 тысяч километров.

В рейтинг также вошли рестайлинговая версия Skoda Octavia 2-ой генерации, рестайлинговый Ford Focus 2-ой генерации, Hyundai Solaris первого поколения, Volkswagen Polo пятой генерации. Специалисты среди моделей авто, которые практически никогда не приобретают женщины, отметили такие версии: BMW X5 M, Toyota Land Cruiser 200 , Chevrolet Camaro, Lexus LX, Volkswagen Touareg.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:40
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