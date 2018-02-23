Ford Focus признан самым "мужским" авто в России

По итогам реализаций подержанных авто в 2017 году, а также в январе 2018 года, самой популярной машиной у мужчин стала американский седан Ford Focus. Мужчины предпочитают авто в черном цвете. Такие машины чаще всего покупают в комплектации с АКП, в возрасте 4 лет, с пробегом 88 – 207 тысяч километров.В рейтинг также вошли рестайлинговая версия Skoda Octavia 2-ой генерации, рестайлинговый Ford Focus 2-ой генерации, Hyundai Solaris первого поколения, Volkswagen Polo пятой генерации. Специалисты среди моделей авто, которые практически никогда не приобретают женщины, отметили такие версии: BMW X5 M, Toyota Land Cruiser 200 , Chevrolet Camaro, Lexus LX, Volkswagen Touareg.