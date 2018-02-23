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Тимур Батрутдинов публично обсудил возможность ухода из Comedy Club из-за Ольги Бузовой

В очередном выпуске юмористического проекта Comedy Club на сцену вышли его популярные резиденты Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, которые обсудили возможный уход второго из проекта из-за его дружбы с Ольгой Бузовой.

В выступления юмористов рядом с ними появилась и сама звезда «Дома-2».

Тимур Батрутдинов публично обсудил возможность ухода из Comedy Club из-за Ольги Бузовой

Харламов пытался убедить Батрутдинова, что тот деградирует, а Ольга его заколдовала и вскоре резидент Comedy Club будет снимать клипы с певицей.

Тимур выступил в защиту своей подруги и назвал ее «прекрасной, красивой, талантливой девушкой, неплохой актрисой» и «поет прикольно».
Когда Бузова появилась рядом с юмористами, то заявила Тимуру, что пришла за ним, так как «они все завидуют» и отметила, что «Comedy никто уже не смотрит, все смотрят мои сториз».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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