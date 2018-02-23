Эксперты: США как производитель нефти могут обогнать Россию к концу 2018 года

При себестоимости добычи в $10 - cовременная цена в $60 за баррель дает сверхприбыли для американских нефтедобытчиков. А свободная продажа в Европе ведет к завоеванию нового рынка. Одновременно новые технологии позволяют поставлять сжиженный газ в любую точку мира, потому уже через несколько лет в Европе появятся терминалы по его приемке и переработке.Россия теряет своих клиентов из-за невозможности своевременного ввода в действие "Северного потока-2" и "Турецкого потока", потому что в силу вступают политические амбиции. К тому же санкции США подрывают стремление европейцев к сотрудничеству с Россией; потому специалисты рынка углеводородов предсказывают уже в этом году опережение американскими компаниями по экспорту нефти и газа в Европу российских.