Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь разочаровалась в корыстных друзьях

Не секрет, что дружба с популярными личностями приносит немало выгоды и первой на дружбу ради корысти пожаловалась Ксения Бородина, теперь разочаровалась в подругах и Дарья Пынзарь.Экс-участница «Дома-2» открыла для себя истину, что ее окружает много друзей, которые общаются с ней ради собственной выгоды. Дарья жалуется, что когда она не пожелала чтобы ее использовали, она сразу становилась для окружающих «плохой».В своем Instagram Пынзарь опубликовала пространный пост о разочаровании в отдельных личностях, которые ждут от нее определенных услуг. Но Даша не желает быть полезной кому-то, кроме своих близких и потому печалится от неискренности людей, желающих воспользоваться ее известностью.Хейтеры отметили, что сама Даша тоже немало хайпит за счет подруги Бородиной, на что недавно указала Катя Жужа, которую исключили из «свиты» телеведущей.