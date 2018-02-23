АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь разочаровалась в корыстных друзьях

Не секрет, что дружба с популярными личностями приносит немало выгоды и первой на дружбу ради корысти пожаловалась Ксения Бородина, теперь разочаровалась в подругах и Дарья Пынзарь.

Экс-участница «Дома-2» открыла для себя истину, что ее окружает много друзей, которые общаются с ней ради собственной выгоды. Дарья жалуется, что когда она не пожелала чтобы ее использовали, она сразу становилась для окружающих «плохой».

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь разочаровалась в корыстных друзьях

В своем Instagram Пынзарь опубликовала пространный пост о разочаровании в отдельных личностях, которые ждут от нее определенных услуг. Но Даша не желает быть полезной кому-то, кроме своих близких и потому печалится от неискренности людей, желающих воспользоваться ее известностью.

Хейтеры отметили, что сама Даша тоже немало хайпит за счет подруги Бородиной, на что недавно указала Катя Жужа, которую исключили из «свиты» телеведущей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости