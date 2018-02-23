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Российский автопарк на 61 процент состоит из иномарок

26 000 000 российских жителей предпочитают легковые авто зарубежного производства. На 1 января текущего года 61 процент легковых авто в государстве являлись иномарками.

Российский автопарк на 61 процент состоит из иномарок

Россияне остаются приверженцами японских авто (22,5% российского автопарка; 9 500 000 единиц). На втором месте оказались южнокорейские авто, являющиеся в последние годы бестселлерами в РФ. Они сейчас занимают 10,5 процента автопарка России (4 500 000 транспортных средств). На третьем месте оказались немецкие авто (10,1 процента; 4 300 000 транспортных средств). Автомобили из Соединённых Штатов имеют в Российской Федерации долю в 7,5 процента. Французские автомобили заняли 5,1 процента автопарка государства.

Аутсайдерами списка являются иномарки из Чехии, а также Китая. Их доля составила 1,7 и 1,3 процента соответственно. Российский автопарк на 39% состоит из отечественных авто. В России всего сосредоточено 16 500 000 автомобилей российских марок.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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