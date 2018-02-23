Ольга Бузова помогла Тимуру Батрутдинову «раскрутить» Instagram-аккаунт

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова уже давно признана «королевой Instagram», а потому все кто мелькает рядом с ней, автоматически становятся популярными.Так Ольга помогла своему давнему другу Тимуру Батрутдинову «раскрутить» его аккаунт в соцсети.Представители шоу-бизнеса давно поняли. Что за счет Бузовой можно попиариться и потому постоянно проходятся с критикой по личности и деятельности знаменитости.Однако с резидентом Comedy Club получилось по-другому, еще больше чем критика публику интересуют возможные любовные связи со звездой «Дом-2» и потому интрижка на отдыхе в Таиланде сделала Тимура невероятно популярным и позволила привлечь на его страницу в Инстаграм более 700 тысяч подписчиков.Понятно, что эта «дружба на грани» привлекла к Батрутдинову рекламодателей и значительно улучшила его материальное состояние.