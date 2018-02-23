АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Курильский вулкан-убийца Тятя стал памятником погибшим вертолетам и символом архипелага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Ольга Бузова помогла Тимуру Батрутдинову «раскрутить» Instagram-аккаунт

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова уже давно признана «королевой Instagram», а потому все кто мелькает рядом с ней, автоматически становятся популярными.

Так Ольга помогла своему давнему другу Тимуру Батрутдинову «раскрутить» его аккаунт в соцсети.

Ольга Бузова помогла Тимуру Батрутдинову «раскрутить» Instagram-аккаунт

Представители шоу-бизнеса давно поняли. Что за счет Бузовой можно попиариться и потому постоянно проходятся с критикой по личности и деятельности знаменитости.

Однако с резидентом Comedy Club получилось по-другому, еще больше чем критика публику интересуют возможные любовные связи со звездой «Дом-2» и потому интрижка на отдыхе в Таиланде сделала Тимура невероятно популярным и позволила привлечь на его страницу в Инстаграм более 700 тысяч подписчиков.

Понятно, что эта «дружба на грани» привлекла к Батрутдинову рекламодателей и значительно улучшила его материальное состояние.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астролог Василиса Володина трогательно поздравила
Начались продажи рестайлинговой версии SsangYong
Анонсированы самые лучшие способы завести мотор
Ученые разработали антистрессовый "умный"
Елена Темникова анонсировала премьеру композиции
В РФ стартовали продажи нового Fiat Doblo
Татьяна Навка упала на льду
Дональд Трамп выделит NASA 2,7 миллиарда долларов
67-летняя Джейн Сеймур снялась для глянца Playboy
В Женеве дебютирует обновленный хэтчбэк Toyota
В Сургуте поклонники порадовали Киркорова
Вайнштейн публично принес извинения Мэрил Стрип и
София Ротару более 2 миллионов рублей оставила на
В Токио с 5 марта заработает сервис такси с
72-летний Никита Михалков стал прадедом
СМИ: Состояние здоровья Олега Табакова не
Мимо наблюдающего за Солнцем спутника NASA
Европейская премьера гиперкара Hennessey Venom F5
Фейкометы продолжают зарабатывать на лжи о
В Сети появилось первое изображение устройства
Тимати и Анастасия Решетова насмешили
Названы автовладельцы, чаще всего задерживающие
Дана Борисова поведала об эскорт-услугах со своей
В сеть выложили первые рендеры нового Audi Q3
Названы сайты, где чаще всего в России продают
Звезда сериала "Корона" Клэр Фой рассталась с
Филипп Киркоров хочет быть, таким же стройним как
Ford Focus признан самым "мужским" авто в России
Российский автопарк на 61 процент состоит из
Mitsubishi отказалась возрождать версию Lancer
Просмотреть все новости